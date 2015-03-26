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إنهيار مفاجئ بمعظم مواقع الحوثيين الإلكترونية ووكالة “سبأ”

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إنهيار مفاجئ بمعظم مواقع الحوثيين الإلكترونية ووكالة “سبأ” إنهيار مفاجئ بمعظم مواقع الحوثيين الإلكترونية ووكالة “سبأ”

تعرضت معظم المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لانهيار مفاجيء وهي مواقع سيطر عليها الحوثيون وكانت مملوكة للدولة.

وأشارت مصادر لقناة “العربية” الفضائية إلى أن من بين تلك المواقعه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” وصحيفة “الثورة” و20 موقعا الكترونيا سيطر عليها الحوثيون.

جدير الذكر أن القوات الجوية قامت بقصف مواقع الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد دقائق من بيان خليجي مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت، تم من خلاله الإعلان عن استجابة خليجية لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحماية الشعب اليمني من ميلشيات الحوثيين.
> ووفقا لمصادر لقناة “العربية” فإن القوات السعودية دمرت معظم الدفاعات الجوية الحوثية.
> أ ش أ

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