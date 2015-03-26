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وزير خارجية اليمن: الضربات ستستمر حتى تحقق أهدافها

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وزير خارجية اليمن: الضربات ستستمر حتى تحقق أهدافها وزير خارجية اليمن: الضربات ستستمر حتى تحقق أهدافها

قال وزير خارجية اليمن رياض ياسين أن العملية العسكرية ضد اليمن ستستمر إلى أن تحقق أهدافها، داعياً إلى جميع الأطراف إلى قبول الحوار.

وأضاف في حديث مع قناة “العربية” أن الرئيس هادي في عدن وهو بخير “وأنا على تواصل معه”. مقدماً شكره إلى دول الخليج على التدخل في حماية اليمن وشعبه من المليشيات الحوثية، ومشيراً إلى بعدم اعترافهم بكل ما جرى بعد 21 من سبتمبر الجاري.

وأوضح ياسين أن العملية العسكرية ستعيد الشرعية في اليمن.

وقال إنه لولا حماقة الحوثيين لما تم الوصول إلى هذا الوضع، مؤكداً أنه تم اختيار توقيت الضربات ليلاً من أجل تقليل الخسائر.

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