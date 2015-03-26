الرئيس الجزائرى يستقبل نظيره الزيمبابوى

استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء رئيس زيمبابوى والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى روبيرت موجابى.

وأكد رئيس زيمبابوى، فى تصريح أدلى به عقب اللقاء، أن الجزائر وزيمبابوى يعملان على المساهمة فى تسوية النزاعات في مختلف مناطق إفريقيا من خلال وضع برامج داخل الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أنه أمام محاولات زعزعة الاستقرار والنزاعات التي تشهدها مختلف مناطق إفريقيا بحث مع الرئيس بوتفليقة المساهمة فى تسوية هذه المسائل من خلال وضع برامج ضمن الاتحاد الأفريقى.

وأوضح موجابى أنه تطرق أيضا، فى مباحثاته مع الرئيس بوتفليقة، إلى مسألة الصحراء الغربية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى جهود الجزائر وزيمبابوى فى تسوية النزاعات فى أفريقيا.