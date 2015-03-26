جماعة الحوثى: العمليات العسكرية فى اليمن "تجر" إلى حرب واسعة

قال محمد البخيتى، عضو المكتب السياسى لجماعة الحوثى، فى تصريح مقتضب لوسائل إعلام عربية، إن العمليات العسكرية "التى تشنها 10 دول بينهم المملكة العربية السعودية لردع تمدد الحوثيون فى اليمن" ستجر المنطقة إلى حرب واسعة.

وقصفت القوات الجوية السعودية مواقع الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

يأتى ذلك بعد دقائق من بيان خليجى مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، تم من خلاله الإعلان عن استجابة خليجية لطلب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بحماية الشعب اليمنى من ميلشيات الحوثى.

وأفادت مصادر "العربية" بأن القوات السعودية قامت بتدمير معظم الدفاعات الجوية الحوثية. وأكدت أن الأجواء اليمنية تحت سيطرة القوات السعودية، وتمكنت من تدمير قاعدة الديلمى الحوثية.

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