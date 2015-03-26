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المقاتلات السعودية تدمر 4 طائرات حربية و قاعدة عسكرية تابعة لـ ” الحوثيين” باليمن

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المقاتلات السعودية تدمر 4 طائرات حربية و قاعدة عسكرية تابعة لـ ” الحوثيين” باليمن المقاتلات السعودية تدمر 4 طائرات حربية و قاعدة عسكرية تابعة لـ ” الحوثيين” باليمن

ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، أن المقاتلات المشاركة في العملية العسكرية على اليمن «عاصفة الحزم»، دمرت 4 طائرات حربية تابعة للحوثيين.

وكانت فضائية «العربية الحدث»، أكدت أن القوات الجوية السعودية تقصف مواقع للحوثيين باليمن، مشيرة إلى أنه تقرر التدخل في اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، للتصدى للانقلاب الحوثى.

أكدت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، أن القوات السعودية، تمكنت من تدمير قاعدة «الديلمي» العسكرية التابعة للحوثيين في اليمن.

يذكر أن مسئولين يمنيين طالبوا بتدخل عسكري عربى في اليمن للتصدى للحوثيين.

فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت أصدروا بيانا مشتركا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بشأن تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، وجاء في بيان مشترك لتلك الدول أنها قررت ردع عدوان الحوثيين استجابة لطلب الرئيس اليمنى.

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