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أمير حائل يزور جناح مركز المعلومات الوطني المشارك في الرالي

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أمير حائل يزور جناح مركز المعلومات الوطني المشارك في الرالي أمير حائل يزور جناح مركز المعلومات الوطني المشارك في الرالي

    زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ورئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2015، جناح مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية المقام بمنطقة حائل ضمن مهرجان رالي حائل الدولي بجناح الخيمة الأمنية بالمهرجان.

وكان في استقبال سموه في الجناح مدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل المهندس جفن الشمري وعدد من منسوبي الفرع.

حيث استمع سمو أمير المنطقة الى شرحٍ مفصلٍ على حقيبة البصمة المتنقلة، بالإضافة الى اطلاعه على جهاز الخدمة الإلكترونية الذاتية، والذي وفرته الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والذي يعمل على تطابق البصمة والوجه آلياً لإجراء معاملات القطاعات دون الحاجة لمراجعتها وتم عرضها في الجناح والتي لاقت استحسان سموه.

كما قدم مدير الفرع المهندس جفن الشمري نبذة عن مركز المعلومات الوطني وفروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والخدمات التي يقدمها لقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية الأخرى.

وتأتي مشاركة مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية في مهرجان رالي حائل هذا العام بثوب جديد حيث تم التركيز فيه على تعريف الزوار على ابرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية, وذلك عبر توزيع بعض الكتيبات والمطويات وعرض بعض المواد المرئية عن بعض الخدمات الإلكترونية لبوابة وزارة الداخلية وجهاز الخدمة الإلكترونية الذاتية لتسجيل وتفعيل مستخدمي بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية من الزوار والمشاركين في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي.

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