«خالد الفيصل» يعيد الحياة لكورنيش جدة الجنوبي

منذ أكثر من سنتين، طالبت جريدة "الرياض" بتطوير كورنيش جدة الجنوبي، الذي دمره إهمال أمانة جدة خلال تلك الفترة، وذلك من خلال جولة ميدانية قامت بها الصحيفة آنذاك، واستطلعت من خلالها آراء عدد من المواطنين في الأحياء جنوب جدة، الذين عبروا عن أسفهم لما أصبح عليه الكورنيش من تدمير وإهمال، أدى إلى القضاء على الكثير من نباتات الشورى الطبيعية، التي كانت تعتبر بيئة مناسبة لتوقف وتواجد الكثير من الطيور المهاجرة في رحلتها من الشمال إلى الجنوب والعكس، بالإضافة إلى الكثير من الكائنات البحرية في هذا الجزء من بحر جدة.

أكثر من 70 مليوناً تعيد الحياة لكورنيش جدة الجنوبي:

يوم الاثنين الماضي كان موعداً لعودة الحياة لكورنيش جدة الجنوبي، حيث دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المرحلة الأولى من تطوير كورنيش جنوب جدة، والذي سيكون متنفساً سياحياً لسكان جنوب جدة بشكل خاص، ولجميع سكان جدة وزوارها بشكل عام، لما يتوفر في المنطقة من مقومات بحرية جاذبة.

المرحلة الأولى من تطوير كورنيش جدة الجنوبي (كورنيش السيف) الذي يجري الانتهاء من مراحله الأخيرة، يمتد ما يقارب 3 كم مطلة على البحر، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ بنية تحتية، ومناطق ترفيهية، ومساحات خضراء واسعة، وأخرى مظللة، وألعاب أطفال، إلى جانب توفير مرافق عامة، ودورات مياه ذكية «ذاتية التشغيل»، كأنما سيتم تخصيص مواقع للسباحة والترفية، بتكلفة إجمالية قدرت ب 70 مليوناً و250 ألف ريال.

وقد عبر الكثير من سكان جدة عن سعادتهم وشكرهم لأمير المنطقة، الذي بدأت منذ مقدمه تعود عجلة التنمية والاهتمام بكل ما يخدم المواطنين، والعمل بشكل متسارع ونشط وتشكل المشاريع السياحية واحدة من اهتمامات سموه، وطالب المواطنيون أن يتم تكثيف وجود الدوريات الأمنية في الكورنيش الجنوبي على مدار اليوم حماية للمتنزهين، ونشر أعمدة الإضاءة على امتداد الكورنيش، الذي سيكون إضافة مهمة لأجندة جدة السياحة.

مواقع للسباحة والترفيه ومساحات خضراء ومرافق عامة بأكثر من 70 مليوناً

مطالبات بحماية البحر من هوامير الأراضي وإزالة الأحواش

المواطنون يطالبون باهتمام الأمانة وإزالة الأحواش:

المواطن هاني الحربي قال إنه سعيد وهو يرى أن جنوب جدة أصبح يمتلك كورنيشاً بحرياً أسوة بشمال جدة، الذي كان في السابق يحظى بكل الاهتمام من الأمانة، بينما بحر جنوب جدة بعيد عن ذاكرتها. وطالب المواطن حسن الكعبي بضرورة حماية بحر جدة الجنوبي من هوامير الأراضي، الذين استغلوا في فترة ماضية غياب الاهتمام بهذا الكورنيش، وزرعوا الكثير من الأحواش على امتداد الشاطئ، وسدوا جزءاً كبيراً من البحر وأخفوه خلف أسوارهم الأسمنتية.

بدوره، بين المواطن حسن أبو الزوائد أنه يتمنى أن يمتد كورنيش جنوب جدة لأطول مساحة حتى الشعيبة، مطالباً بأن تتم إزالة جميع الأحواش التي قامت على البحر، ليكون الكورنيش مفتوحاً للجميع ولا يكون حكراً على أحد.