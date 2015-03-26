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الحملة الوطنية تسير القافلة الـ 27 للنازحين جنوب سورية

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الحملة الوطنية تسير القافلة الـ 27 للنازحين جنوب سورية الحملة الوطنية تسير القافلة الـ 27 للنازحين جنوب سورية

    بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدخلية المشرف العام على الحملات الإغاثية سيرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية القافلة البرية السابعة والعشرين من المواد الإغاثية التي وصلت عبر الجسر البري الخامس عشر لمستودعات الحملة بمدينة المفرق شمال شرق الأردن، والتي يستمر إدخالها تباعا عبر الحدود الأردنية السورية لتغطي المناطق الجنوبية من الداخل السوري والتي تضم محافظة درعا وأرياف سهل حوران وما حولها، والتي تشهد فيها الأحداث تسارعاً ملحوظا على الجبهة الجنوبية نتيجة تصاعد الاشتباكات الدائرة هناك مؤخراً.

وأوضح أمس الأربعاء د. بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية في بيان صحافي زود ال"الرياض" بنسخة من البيان بأنه تم تسيير القافلة السابعة والعشرين والمكونة من 8 شاحنات تأتي استكمالاً لسابقاتها من القوافل التي سيرتها الحملة من الحدود الأردنية السورية للمنطقة الجنوبية من الداخل السوري، إلى جانب 25 قافلة من الحدود التركية السورية مخصصة للمنطقة الشمالية من الداخل السوري والمحملة بالمواد الإغاثية والغذائية، التي سوف يتم توزيعها على الأشقاء النازحين في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه القافلة بلغت حمولتها نحو (24) طنا من المواد الإغاثية المخصصة لمناطق جاسم وازرع والشجرة ونوى، وبتكلفة بلغت (337920) دولاراً، وهي ثمار تبرعات الشعب السعودي الكريم لأشقائه من الشعب السوري انطلاقاً من المبادئ الدينية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين.

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