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سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين

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سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين
قال عادل جبير السفير السعودى لدى واشنطن، إن وحلفاءها بدول الخليج العربية شنوا عملية عسكرية تشمل ضربات جوية فى اليمن ضد المقاتلين الحوثيين، الذين شددوا قبضتهم على مدينة عدن الجنوبية، التى لجأ إليها الرئيس اليمنى.

وأضاف السفير السعودى عادل جبير للصحفيين، أن تحالفًا من عشر دول يشارك فى الحملة العسكرية فى محاولة "لحماية الشرعية" للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والدفاع عنها، ورفض إعطاء أى معلومات عن مكان هادئ.

وقال للصحفيين، إن السعودية تشاورت مع الولايات المتحدة، لكن واشنطن لا تشارك فى العملية العسكرية.

وأوضح، أن العملية العسكرية فى اليمن تشارك فيها 10 دول بينها دول الخليج العربى‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬، مضيفًا أن الرئيس اليمنى وأعضاء بحكومته ما زالوا يديرون شئون الحكومة من عدن.

وقال مسئول أمريكى لرويترز، إن السعودية نسقت مع الولايات المتحدة قبل العملية العسكرية فى اليمن.

وقال سفير السعوديةـ العملية العسكرية فى اليمن تستند إلى ميثاقى الأمم المتحدة والجامعة العربية، ولا تقتصر على مدينة أو منطقة بعينها فى اليمن.

- الخليج يطلق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين باليمن ومصر تؤيد سياسيا وعسكريا.. تدمير معاقل ومواقع الدفاع الجوى لجماعة الحوثى.. والقاهرة: ننسق مع الدول المعنية بقوة جوية وبحرية.. وأمريكا تعلن دعمها
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