مدير شرطة النقل يقود حملات موسعة على المواقف ويشدد على فحص الحقائب

قاد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جولات ميدانية موسعة بمناطق المواقف التابعة لهيئة النقل العام، ومنها "موقف المطبعة، موقف عرب المعادى، موقف شبرا الخيمة، موقف بولاق، موقف المنيب"، وذلك لمتابعة الحملات الأمنية التى تستهدف ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وإحباط جميع الجرائم التى ترتكب من بعض الخارجين عن القانون (الباعة الجائلين – المتسولين – حائزى المواد المخدرة بأنواعها – حائزى الأسلحة بدون ترخيص بأنواعها – حائزى الذخائر بأنواعها – حاملى المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال – التحرش الجنسى) بالمواقف وداخل الأتوبيسات.

وشدد اللواء سيد جاد الحق خلال الحملة على ملاحظة عدم تواجد أى أجسام غريبة داخل المواقف أو الأتوبيسات أو بالقرب منها، وفى تلك الحالة تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارة الحماية المدنية مع الإخطار الفورى.

كما قام جاد الحق بمتابعة سير الحملة ميدانياً، وشدد على بذل أقصى الجهود فى ظل الظروف الأمينة الراهنة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، مؤكدا حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى فى التعامل خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ذات السياق، قاد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات أمنية شنتها إدارة شرطة شركات النقل على مواقف الأتوبيسات التابعة لشركات النقل، وذلك لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وضبط جميع الجرائم التى ترتكب من بعض الخارجين عن القانون بالمواقف وداخل أتوبيسات شركات النقل .

وشملت الحملة التأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة داخل المواقف أو الأتوبيسات أو بالقرب منها، وذلك حرصاً على حياة المواطنين مستقلين تلك الأتوبيسات، وشدد جاد الحق أنه فى حالة وجود أى أجسام غريبة تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارة الحماية المدنية والإخطار الفورى.