مزارع يتخلص من حياته بعدما قتل ابن عمه عن طريق الخطأ بالأقصر

تخلص مزارع من حياته بإطلاق النار على نفسه بعدما تسبب فى مقتل ابن عمه المجند عن طريق الخطأ، عندما خرجت طلقة طائشة من سلاحه أثناء تنظيفه، أمس الأربعاء، بنجع البركة بقرية قامولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد أحمد شتا، رئيس المباحث بالمديرية يفيد بمصرع عرفة عبد الله أحمد بشير 20 سنة مجند وابن عمه محمد عوض الله محمد بشير 22 سنة مزارع فى ظروف غامضة .

تم تشكيل فريق بحث تبين من تحرياته أنه أثناء عبث المجنى عليه الثانى بسلاح نارى محاولا تنظيفه خرجت رصاصة طائشة عن طريق الخطأ استقرت فى صدر المجنى عليه الأول أودت بحياته فى الحال، فقرر المجنى عليه الثانى التخلص من حياته وأطلق النار على نفسه لافظا أنفاسه الأخيرة .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.