القبض على صاحب مصنع رخام بحوزته بنادق آلية وخرطوش بالمعادى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على صاحب مصنع للرخام لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، حيث عثر بحوزته على 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طلقات خرطوش بمنطقة المعادى.

وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة المعادى تفيد قيام "أحمد . ز . م" 35 سنة، صاحب مصنع رخام، مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات قسم شرطة المعادى من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة رقم "ن ى م 987 " بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وعثر بحوزته على بندقيتين آليتين عيار 7,62×39، وبندقية خرطوش عيار 12مم، بالإضافة إلى 3 طلقات خرطوش)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.