حبس مسجل خطر وعاطلين لاتهامهم بسرقة 21 سيارة بالجيزة

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالجيزة، وحيازة بندقية خرطوش، حيث اعترف المتهمون أنهم يستخدمون مفاتيح مقلدة فى سرقة السيارات من الشوارع العامة، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهم على فدية تقدر حسب قيمة السيارة المسروقة.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين مسجل خطر سبق اتهامه فى 12 قضية وصادر ضده 3 أحكام قضائية، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم وذكروا أنهم ارتكبوا 21 جريمة سرقة، كما اعترفوا أن البندقية الخرطوش المضبوطة بحوزتهم يستخدمونها فى ارتكاب تلك الجرائم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مكافحة سرقات السيارات بالجيزة تفيد بأن "م.ع" مسجل خطر و"أ.م" عاطل و"ش.ن" عاطل كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على فدية، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم فى شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور وبحوزة الأول بندقية خرطوش و5 طلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة ٢١ سيارة فتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة.