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تقارير: فولفسبورج يراقب صلاح

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تقارير: فولفسبورج يراقب صلاح تقارير: فولفسبورج يراقب صلاح

أشارت تقارير صحفية الى أن كيفن دي بروين لاعب فولسفورج على وشك الرحيل عن النادي الالماني لخوض تحدي جديد، مما يفتح الباب للانتقال محمد صلاح للفريق الألماني.

بايرن ميونيخ من الفرق التي قد تعرض مبالغ ضخمة للحصول على خدمات البلجيكي الدولي، حسبما تشير التقارير.

وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد أيضا قد يدخل في صفقة دي بروين لتدعيم خط منتصف الشياطين الحمر.

وفي حاله رحيل الدولي البلجيكي عن النادي الالماني فأن محمد صلاح قد يكون الرجل المنشود ليكون بديلا عن نجم فولفسفورج.

محمد صلاح لاعب تشيلسي المعار لفيورنتينا أحرز 6 اهداف في 11 مباراة خاضها مع الفيولا، وحتى الان لم يتضح بعد هل يعود صلاح إلى تشيلسي أو يكمل مع فيورنتينا أو ينتقل لفريق جديد بداية الموسم المقبل.

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