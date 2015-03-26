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كوستا: المدافعين في إنجلترا ' قذرين '

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كوستا: المدافعين في إنجلترا ' قذرين ' كوستا: المدافعين في إنجلترا ' قذرين '

هاجم دييجو كوستا لاعب تشيلسي مدافعين الدوري الإنجليزي متهما إياهم بالقذارة في طريقة لعبهم خلال المباريات بسبب تدخلاتهم العنيفة عليه.

كوستا دائما ما يتهم بأنه يقوم بالتدخل على اللاعبين المنافسين له في الدوري الإنجليزي بعنف بدون كرة، ما يجعله عرضة للحصول على البطاقات الملونة.

وتحدث اللاعب البرازيلي الأصل، الإسباني الجنسية لصحيفة "ماركا" قائلا:"المدافعون في إنجلترا لا يقلون قذارة عن نظرائهم في إسبانيا".

وأوضح"في إنجلترا لا يتم احتساب أخطاء لصالحك بسبب التدخلات القوية، لكن في إسبانيا يتم احتسابها".

وأكمل "هم دائما يحاولون إخراجي من المباراة وتشتيت تركيزي لأمور جانبية، لكن أنا أتحكم في نفسي وأركز في اللقاء فقط".

يذكر أن كوستا يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح في تسجيل 20 هدفا خلال الموسم الجاري.

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