الكشف عن - مارادونا كان قريبا من أرسنال والاتحاد الإنجليزي منع الصفقة

كثيرا ما فشلت الأندية في إبرام صفقات ربما كانت ستشكل فارقا كبيرا نظرا للقيمة الفنية لهذا اللاعب، وخلال تاريخ كرة القدم أندية كثيرة تعرضت لهذا الموقف.

زين الدين زيدان كان قريبا من الانتقال لبلاكبيرن في التسعينات قبل أن ينتقل ليوفنتوس، رونالدينيو كان قاب قوسين أو أدنى من اللعب لمانشستر يونايتد لكنه فضل برشلونة في النهاية.

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لفريق أرسنال الإنجليزي تاريخا طويلا مع الفشل في ضم لاعبين ممتازين أبرزهم كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وحتى ليونيل ميسي الذي حاول فينجر ضمه عندما كان صغيرا.

لكن ربما أكثر صفقة فشل أرسنال في إتمامها هي بلا شك الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي كان قريبا من اللعب للمدفعجية مرتين عامي 1979 و 1981.

المحاولة الأولى

يحكي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في تصريحات قديمة لصحيفة صن البريطانية "أرسنال يلعب كرة جميلة، يدافعون ويهاجمون معا ويرتدون سريعا.. أنا مشجع لأرسنال في إنجلترا".

وأضاف "عندما كنت في الـ19 من عمري حاولوا ضمي من أرجنتينوس جونيورز.. خلال هذا الوقت ضم توتنام الأرجنتينيين ريكي بيا وأوسي أردايلس".

وتابع "في النهاية صفقة انتقالي إلى أرسنال فشلت، أحيانا أتساءل ماذا كان سيحدث لو ذهبت إلى هناك".

المحاولة الثانية

في عام 1982 حاول أرسنال ضم دييجو أرماندو مارادونا مرة أخرى، وأرسل هاري هاسلام ليتابع أسطورة الكرة القدم وهو يلعب مع بوكا جونيورز في الأرجنتين.

جراهام كيلي سكرتير اتحاد الكرة الإنجليزي والمدير التنفيذي له سابقا خلال ذلك الوقت أصدر قرارا بعدم ضم أي لاعب غير أوروبي لمدة سنتين وبالتالي توقفت الصفقة لينتقل مارادونا إلى برشلونة بعدها ويبدأ رحلته الأسطورية مع كرة القدم.