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قائمة اللاعبين الأكثر ربحا - ميسي ورونالدو على قمة الهرم وإبرا الثامن

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قائمة اللاعبين الأكثر ربحا - ميسي ورونالدو على قمة الهرم وإبرا الثامن قائمة اللاعبين الأكثر ربحا - ميسي ورونالدو على قمة الهرم وإبرا الثامن

نشرت صحيفة فرانس فوتبول تقريرا نشرت فيه اللاعبين الأكثر ربحا في العالم في قائمة تصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي ومن خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء ميسي ورونالدو على قمة هرم أكثر اللاعبين ربحا وبفارق كبير عن البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي جاء بالمركز الثالث.

ويتقاضى ميسي وفقا للصحيفة 65 مليون يورو سنويا أما رونالدو نجم ريال مدريد فيتقاضى سنويا 54 مليون يورو.

أما نيمار فيتقاضى 36.5 مليون يورو سنويا ثم مواطنه تياجو سيلفا بالمركز الرابع الذي يتقاضى 27.5 مليون يورو سنويا ثم الهولندي فان بيرسي خامسا بـ25.5 مليون يورو.

وفي المركز السادس جاء جاريث بيل نجم ريال مدريد بـ24 مليون يورو ثم روني بـ23.5 مليون يورو.

إبرا حل بالمركز الثامن ويتقاضى 21.5 مليون يورو بفارق بسيط عن أجويرو التاسع الذي يتقاضى 21 مليون يورو وفي المركز العاشر جاء البولندي ليفاندوفسكي بـ20 مليون يورو سنويا.

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