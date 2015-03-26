حكاية باس دوست.. المهاجم الأفضل من ليفاندوفسكي ومولر

هو أول لاعب يسجل هدفين في بايرن ميونيخ في مباراة واحدة بعد 102 لقاء لم ينجح فيها أي مهاجم في القيام بذلك الأمر، والذي استطاع التفوق على ثنائي الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في قائمة هدافي ترتيب الدوري الألماني، هو باس دوست.

من هو باس دوست الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم الجاري، والذي رغم تألقه لم مثل منتخب بلاده هولندا حتى الآن في أي مباراة دولية؟

من الدرجة الثانية لهداف الدوري الهولندي

بدأ صاحب الـ25 عاما مسيرته مع نادي إمين الذي يلعب في الدرجة الثانية بهولندا، ولم يلبث هناك سوى موسم واحد فقط كان أبرز ملامحه هو تسجيله لهاتريك في الدربي أمام بي في فيندام، لينتقل إلى صفوف هيراكليس.

في موسمه الأول مع هيراكليس عام 2008 لم يسجل سوى ثلاثة أهداف، لكن تألق في الموسم التالي بإحرازه لـ16 هدفا في كل المسابقات، لتبدأ التكهنات حول رغبة أياكس أمستردام في الظفر بتوقيع اللاعب، لكنه في عام 2010 قرر الانتقال إلى هيرنيفين.

خلال موسم 2011-2010 تألق باس دوست مع هيرنيفين وسجل 13 هدفا في كل المسابقات، لينهي الموسم وهو هداف للفريق، ويساعدهم على البقاء في الدوري، وفي موسم 2012-2011 انفجر دوست بشكل كبير ليسجل 38 هدفا في 39 مباراة، ويصبح هداف الدوري الهولندي.

هذا كله بالإضافة لمساعدته هيرنيفين لاحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب، ليتأهل الفريق إلى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، وكان من ضمن أهدافه تسجيله لخماسية في لقاء واحد أمام إكسيلسيور.

هذا التألق لدوست جذب أعين نادي فولفسبورج الذي قام بضم اللاعب في صيف عام 2012 بعقد يمتد لخمسة سنوات حتى 2017 مقابل 7 مليون يورو.

معاناة وتألق

بداياته مع فولفسبورج لم تكن جيدة حيث سجل في موسمه الأول 12 هدفا فقط، وفي الثاني خمسة، فقط، ما دفعه ليكون الخيار الثالث في المهاجمين قبل بداية الموسم الجاري.

وخلال النصف الأول من الموسم لم يكن دوست يعيش فترة تألق، ولكن مع بداية العام الجديد تحول إلى مهاجم مرعب لينجح في رفع عدد أهدافه إلى 13 هدفا، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر لاعبا بايرن ميونيخ.

ورغم أن دوست لم يشارك إلا في 13 مباراة بالدوري الألماني خلال الموسم الجاري مقارنة بـ21 لليفاندوفسكي، و22 لمولر، إلا أنه استطاع التساوي مع المهاجم البولندي رغم عدد الدقائق الأقل التي شارك فيها، ومتفوقا بفارق هدف عن الثاني.

ومن ضمن المباريات التي تألق فيها خلال الموسم الجاري تسجيله لثنائية في مرمى بايرن ميونيخ ليقود فريقه لإسقاط الفريق البافاري بأربعة أهداف لهدف، بالإضافة إلى تسجيله أربعة أهداف خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن.

وإجمالا خلال الموسم الجاري سجل دوست 16 هدفا وصنع أربعة خلال 24 مباراة شارك فيهم.

أول مباراة دولية

على الرغم من أن دوست تألق مع هيرنيفين وكان هداف الدوري الهولندي، لكنه رغم مشاركته مع مختلف المنتخبات السنية، لم يتم اختياره مطلقا للفريق الأول، عدا مرة واحدة تحت قيادة لويس فان جال، لكنه كان بديلا.

ومنذ اختيار فان جال له العام الماضي، لم ينضم دوست مطلقا لمنتخب بلاده، لكن تألقه مؤخرا دفع جوس هيدينك مدرب هولندا لاختياره لقائمة الطواحين التي تستعد لملاقاة تركيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016، ومواجهة إسبانيا وديا، ليمنح له فرصة المشاركة في أول مباراة دولية له.

وعلق هيدينك على ضم دوست قائلا:"في النصف الأول من الموسم كان يعاني، ولكنه مع بداية العام الجديد أصبحت كل لمسة له تمثل تهديدا للخصوم".