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القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث)

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القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث) القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث)
قالت قناة العربية إن القوات الجوية تقصف مواقع للحوثيين باليمن، مشيرة إلى أنه تقرر التدخل فى اليمن استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وكان مسئولون يمنيون قد طالبوا أمس بتدخل عسكرى عربى فى اليمن للتصدى للانقلاب الحوثى.

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت بيانا مشتركا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بشأن تطورات الأوضاع المتسارعة فى اليمن.

وجاء فى بيان مشترك لتلك الدول أنها قررت "ردع عدوان الحوثى استجابة لطلب الرئيس اليمنى".

وأضاف البيان: "تابعت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت بألم كبير وقلق بالغ تطورات الأحداث الخطيرة فى الجمهورية اليمنية والتى زعزعت أمن اليمن واستقراره جراء الانقلاب الذى نفذته المليشيات الحوثية على الشرعية، كما أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها وتهديداً للسلم والأمن الدولى. وقد سارعت دولنا إلى بذل كل الجهود للوقوف إلى جانب الشعب اليمنى الشقيق فى محاولاته لاسترجاع أمنه واستقراره من خلال البناء على العملية السياسية التى أطلقتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولحماية المنطقة من تداعيات هذا الانقلاب".

وذكر البيان أن تلك التحركات تأتى استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

يأتى هذا فيما نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن مقاتلات سعودية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين، بعد صدور البيان.

وأضافت أن القوات السعودية دمرت "معظم الدفاعات الجوية الحوثية".

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مصر 365

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