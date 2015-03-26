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السعودية تبدأ عملية ” عاصفة الحزم ” ضد الحوثيين باليمن بدعم مصري ودولي

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السعودية تبدأ عملية ” عاصفة الحزم ” ضد الحوثيين باليمن بدعم مصري ودولي السعودية تبدأ عملية ” عاصفة الحزم ” ضد الحوثيين باليمن بدعم مصري ودولي

طائرات التحالف الدولي

قامت القوات الجوية ببدء ” عملية عاصفة الحزم ” بضرب قواعد الدفاع الجوي للحوثيين باليمن في تمام الساعة 12 بتوقيت الرياض من صباح اليوم الخميس بضرب قواعد الدفاع الجوي للحوثيين باليمن .

وذكرت قناة ” العربية ” في أنباء عاجلة لها ان خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان قد امر ببدء تنفيذ عملية ” عاصفة الحزم ” ، وقد قامت القوات الجوية السعودية بتدمير معظم الدفاعات الجوية لقوات الحوثيين ومنها قاعدة الديلمي العسكرية . وذكرت قيادة عملية ” عاصفة الحزم ” ان الأجواء اليمنية منطقة محظورة .

وعلى جانب آخر اعلنت الخارجية المصرية ان القاهرة تدعم الإئتلاف الإقليمي الداعم لشرعية الرئيس هادي منصور باليمن دعمًا عسكريًا وسياسيًا .

وقد اعلنت الرياض ترحيبها بمشاركة المجتمع الدولي ” عملية عاصفة الحزم ” في اليمن .

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