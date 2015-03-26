موقع أمريكى: الرياضيون يعانون من الأمراض الجلدية

• أمراض جلدية تصيب الرياضيين

الالتواء والكسور ليست المخاطر الوحيدة التى تواجه الرياضيين، بل هناك مشاكل بالجلد معينة هى أيضا مشتركة بين عشاق الرياضة، وفقاً لدراسة جديدة منشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى“Health Day News”.>وأوضح الباحثون أن هناك أمراض جلدية يعانى منها الرياضيين والتى تتمثل فى البثور، العدوى الفطرية، التعرض لأشعة الشمس، ونوع من حب الشباب يسمى حب الشباب الميكانيكى، وفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وقال الدكتور براين آدمز أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب فى جامعة سينسيناتى، أن الرياضيين الذين هم على بينة من هذه المشاكل يمكن أن يتخذوا إجراءات تمنع الغالبية العظمى من المشاكل الجلدية التى قد يواجهونها.

• الحرارة والرطوبة أبرز الأسباب للمشاكل الجلدية

واوضح أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية، أن سبب ظهور بثور بفعل الحرارة والرطوبة والاحتكاك بين الجلد والأحذية، وأن أفضل طريقة لمنع ظهور البثور هو ارتداء الجوارب القطنية، والتى تساعد على الحفاظ على الجلد بارد وجاف.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية أن حب الشباب هو نتيجة للحرارة والرطوبة والاحتكاك وانسداد المسام، وغالبا ما يحدث فى المناطق التى تكون فيها الخوذات، أو غيرها من مناطق الجلد المغطاة.

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