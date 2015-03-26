أحمد هيكل: الدولة تحتاج استثمارات سنوية بـ45 مليار دولار.. ولازم «نكلبش» في المستثمرين

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، إن النجاحات هي من تجذب المستثمرين للعمل، مؤكدًا أن عرض النجاحات الاستثمارية في مصر خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، ساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات أخرى خلال فترة عقد المؤتمر.

وأضاف هيكل خلال حواره على فضائية «النهار»أمس الأربعاء :” أن أهم عناصر نجاح المؤتمر الاقتصادي، هي عرض المستثمرين العالميين لنجحاتهم في مصر، مشددًا على أهمية متابعة الدولة للمستثمرين وتذليل العقبات التي تعيق استثماراتهم ” .

وتابع: «علينا التأكد من احترام حقوق المستثمرين الحاليين والمقبلين، ولازم نكلبش في المستثمريين، ونتابعهم لحد ما يبدأو في ضخ استثماراتهم وتبدأ تعمل بشكل طبيعي»، مؤكدًا على حاجة الدولة لاستثمارات سنوية بقيمة تصل لـ45 مليار دولار.

وأشار إلى معاناة بعض المستثمرين في مصر خلال الفترات الأخيرة، نظرًا للملاحقات التي تعرضوا لها في الفترة التي تلت عام 2011.