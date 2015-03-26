عبد النور: إيران أصبحت لاعبا أساسيا في المنطقة.. ويجب التعامل معها بحذر

قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة، إن قضية سوريا واليمن وليبيا ستكون محل اهتمام كبير في القمة العربية المقبلة، مؤكدًا على أن إيران أصبحت لاعب أساسي في المنطقة العربية، ولابد من التعامل معها بحذر بالغ.

وأضاف عبد النور في تصريحات له على فضائية “الحياة”، أمس الأربعاء :” أن شرم الشيخ أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال القمة العربية المقرر عقدها السبت المقبل ” .

وبالحديث عن اجتماع وزراء التجارة العرب، أشار منير إلى أن الوزراء اتخذوا 6 قرارات هامة، بينهم متابعة ما تم مناقشته خلال القمم العربية السابقة.

كما لفت “عبد النور” إلى باقي القرارات التي تم اتخاذها، والتي من بينها تحرير التجارة الخارجية وإلغاء التعريفة الجمركية وتحرير التجارة بينهم.