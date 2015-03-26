عمار علي حسن: إيران تستغل المذهب «الشيعي» لخدمة مشروعها السياسي

تعليقًا على الصراع الدائر في اليمن، وسيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة هناك، قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، هو اللاعب الرئيسي في المشهد اليمني، وهو من يحرك الحوثيين لإسقاط النظام السياسي هناك.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية على فضائية «النهار» أمس الأربعاء :” أن علي عبد الله صالح ينظر أسفل قدميه بالسعي لاستعادة السلطة، حتى لو على حساب دولة اليمن بأكملها ” .

وأوضح أن إيران تستغل الصراع الدائر الآن في اليمن لصالحها، وتقوم بدعم الحوثيين بقوة لإسقاط نظام الرئيس اليمني منصور هادي، لافتًا إلى تحالف إيران مع علي عبد الله صالح في الوقت الحالي لتنفيذ خطتهم في إسقاط اليمن.

ووصف التحالف بين إيران والرئيس اليمني السابق «صالح» بالمؤقت، متابعًا: «قد تجهز إيران على علي عبد الله صالح، والقضاء عليه قبل أن يصل للحكم مرة أخرى، لكنهم منتظرين سيطرة الجيش الحوثي والقضاء على النظام اليمني».

وتابع: «إيران تستغل المذهب الشيعي لخدمة مشروع سياسي للسيطرة على الدول المجاورة باسم الدين».