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كوبر: سمعت عن تألق صلاح في إيطاليا قبل أن أعرف اسمه

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كوبر: سمعت عن تألق صلاح في إيطاليا قبل أن أعرف اسمه كوبر: سمعت عن تألق صلاح في إيطاليا قبل أن أعرف اسمه

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب إن مفاوضاته لتدريب أجبرته على متابعة مسيرة محمد صلاح الرائعة مع فيورنتينا.

وأوضح كوبر: "قبل بدء المفاوضات الجدية مع اتحاد الكرة في مصر، كنت في أجازة 4 شهور بلا عمل، وسمعت عن تألق لاعب مصري في إيطاليا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن اعرف اسم محمد صلاح، وبدأت أتابعه ومعرفة تفاصيل أكثر عنه".

وتابع: "محمد صلاح لاعب جيد للغاية، ومستواه يتطور بشكل رائع".

وعن تفضيله للاعب المحلي أم المحترف في أوروبا، أجاب المدرب الأرجنتيني: "الملعب هو امتحان اللاعب سواء محلي أو محترف، والنتائج هي معيار نجاح المدرب".

وأتم المدرب الأرجنتيني: "استشير الجهاز المعاون لي في اختيار اللاعبين ولكن القرار النهائي هو حق أصيل لي".

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