كوبر: سمعت عن تألق صلاح في إيطاليا قبل أن أعرف اسمه

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن مفاوضاته لتدريب المنتخب أجبرته على متابعة مسيرة محمد صلاح الرائعة مع فيورنتينا.

وأوضح كوبر: "قبل بدء المفاوضات الجدية مع اتحاد الكرة في مصر، كنت في أجازة 4 شهور بلا عمل، وسمعت عن تألق لاعب مصري في إيطاليا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لم أكن اعرف اسم محمد صلاح، وبدأت أتابعه ومعرفة تفاصيل أكثر عنه".

وتابع: "محمد صلاح لاعب جيد للغاية، ومستواه يتطور بشكل رائع".

وعن تفضيله للاعب المحلي أم المحترف في أوروبا، أجاب المدرب الأرجنتيني: "الملعب هو امتحان اللاعب سواء محلي أو محترف، والنتائج هي معيار نجاح المدرب".

وأتم المدرب الأرجنتيني: "استشير الجهاز المعاون لي في اختيار اللاعبين ولكن القرار النهائي هو حق أصيل لي".