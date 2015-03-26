حكاية باسم مرسي - علاقة قديمة بصلاح .. سر الارتباط بالعميد وباتيستوتا

حين ترى باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر لأول مرة تظن أن عمره يقترب من الثلاثين رغم أن يبلغ 23 عاما فقط.

حكاية باسم مرسي يكشفها FilGoal.com

مهاجم الزمالك المولود في محافظة الغربية بدأ مشواره في فريق عثماثون وهو الفريق الخاص بنادي المقاولون العرب في مدينة طنطا، ثم انتقل إلى المقاولون في القاهرة، وهو نفس الطريق الذي سلكه محمد صلاح نجم فيورنتينا المولود في نفس العام، 1992.

وظهر ارتباط مرسي وصلاح بشكل واضح في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة غينيا الاستوائية يوم الخميس، إذ يظهران سويا معظم الوقت منذ وصول جناح تشيلسي المعار.

الحادثة التي كادت أن تنهي مسيرة صلاح قبل أن تبدأ

عقب رحلة باسم مرسي في صفوف ناشئي المقاولون انتقل إلى شباب بتروجيت حتى صعد للفريق الأول، لكنه لم يستمر كثيرا مع الفريق فاستغنى عنه مختار مختار.

يقول باسم: "تم الاستغناء عني في الأيام الأخيرة لفترة القيد فلم يكن لدي اختيارات كثيرة، فقبلت عرض الانتاج الحربي بلا مقابل لرغبتي في اللعب".

كان مرسي على بعد أيام من الانتقال إلى إنبي لكن الزمالك تدخل ليوقع مع اللاعب الذي ارتدى قميص منتخب مصر وهو في الانتاج الحربي بعد أن سجل 11 هدفا من إجمالي 15 سجلها الفريق في الموسم الذي ألغي بسبب أحداث 30 يونيو.

الارتباط بالأساطير

يكشف باسم عن نفسه ارتباطه الشديد بحسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك السابق، ويقول "العميد كان مثلي الأعلي بالإضافة إلى أحمد حسام (ميدو)".

وأضاف "كان إحساسا جميلا حين انتقلت للزمالك ووجدت حسام حسن هو المدرب، وبالفعل أخبرته بحبي الشديد له منذ الصغر".

ويشعر باسم بسعادة بالغة حين يتم تشبيهه بميدو أو أسطورة الأرجنتين جابرييل باتيستوتا نظرا لقوة البنيان أو الشكل.

كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش هما الملهمان لمهاجم الزمالك الذي يستعد لتقديم نفسه لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مع بداية مشواره.