فيديو - مدرب في سموحة يعلم الأطفال ' كيف يمثلون ويدعون السقوط ' .. والمدرب يتحدث

مدربو مدارس الكرة وفرق الناشئين دائما في البلاد المتقدمة كرويا دائما ما يتبعوا سياسات وضعت من قبل مدربين كبار وتم استثمار الملايين فيها.

فما يتعلمه اللاعب في صغره أهم بكثير مما يتعلمه في سن متقدم، أساسيات اللعبة يتم ترسيخها في اللاعب في بدايات ركله للكرة.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو مدرب بإحدى مدارس الكرة التابعة لنادي سموحة وهو يعلم الأطفال كيف يدعون الإصابة والتمثيل داخل الملعب.

FilGoal.com ذهب لأحمد شكري المدرب بإحدى المدارس الخاصة التابعة لسموحة والذي ظهر في الفيديو يعلم الأطفال التمثيل داخل أرض الملعب.

وقال شكري عن الواقعة "هي حاجة (funny) .. الأمر كان مجرد للترفيه عن هؤلاء الأطفال فقط".

وأضاف "كنت أقلد أحد المدربين الأجانب الذين شاهدتهم على اسطوانة بها أحدث الأساليب لتدريب الناشئين أحضرها لي صديق من أوروبا".

ثم استدرك "لكنني لن أفعلها مرة أخرى".

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