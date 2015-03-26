دينا فؤاد: لم أتزوج ومنفصلة منذ ثلاث سنوات

بعد شائعة زواجها التي انتشرت ، نفت دينا فؤاد ذلك وقالت لـ"سيدتي نت":" شائعة زواجي سخيفة جداً، وعندما سمعتها شعرت بحالة من الحزن لتدخل الناس في حياتي".

وأضافت:" أنا منفصلة منذ ثلاث سنوات ولم يعلم أحد إلا الدائرة المقربة مني. وعندما أتزوج سوف أعلن ذلك لكن الناس بصراحة تتحدث فيما لا يخصها دون أن تعرف أن هذه الأمور جارحة جداً، وهناك من يحاولون أن يفسدوا فرحتي بنجاح مسلسلي "عيون القلب " الذي يذاع على قناة الحياة. كما أنني اقتربت من الانتهاء من مسلسل "من الجاني " مع إياد نصار وإخراج أحمد خالد.