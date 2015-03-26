بالتفاصيل: هذا ما سيقدمه ماجد المهندس وإبراهيم الحكمي في حفلات "فبراير الكويت"

وصل منذ ساعات إلى الكويت النجم السعودي ماجد المهندس ومواطنه ابراهيم الحكمي للمشاركة في الحفلين الأخيرين من مهرجان " فبراير الكويت" الذي تنظمه "روتانا" بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد ، وأعرب الحكمي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالتواجد بين أهل الكويت ومشاركتهم الاحتفالات الوطنية مثمناً تواجده في حفل يضمّ نخبة من النجوم وكاشفاً عن تقديم أغنية من التراث الكويتي إهداءً إلى جمهوره.

قال إبراهيم الحكمي:" إن وقوفه على المسرح في الكويت يتيح له مساحة من التعليم وكيف يتواصل مع الجمهور وأوضح " أتعلم كل شيء وتنجلي الرهبة بعد أغنيتين وأثبت أقدامي خصوصاً وأن الجمهور يتابع ويغني ويدفع الفنان لتقديم كل ما عنده" كاشفاً أن أغنيته الأولى " قضية" سيقدمها في حفله ضمن مهرجان "فبراير الكويت". لافتاً إلى أنه أنجز أغنية قديمة لأهل الديرة ويعتبر مغامرته في إعادتها جرأة.

من جانبه أعرب ماجد المهندس عن سعادته بالتواجد في مهرجان "فبراير الكويت" كاشفاً عن تقديم أغنية بعنوان " الكويت الحبيبة" من كلمات فائق حسن، وألحان محمد بودلة إهداءً إلى جمهوره في الكويت وبمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية وعيد التحرير. وأكد المهندس أن الحفل سيشهد أيضاً تقديم مجموعة من أغنياته الجديدة لاسيما الأربعة التي طرحتها من قبل شركة "روتانا" وهي "محامي" و"على نيتي" و"حرام" إضافةً لأغنية "ياحب ياحب".

وأقام رئيس مجلس إدارة شركة "روتانا" اليوم الأربعاء مأدبة غداء بمنزله حضرها وكيل التلفزيون يوسف مصطفى المهندس وعبدالسلام محمد وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل والحكمي وأيمن الاعتر ومساعد البلوشي ومطرف المطرف وآخرون.