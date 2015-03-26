فواخرجي وطافش وقندلفت ضيوف أمل عرفة

بدأت عمليّات تصوير مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني، في مدينة دمشق، حيث يعود للشاشة بعد 15 عاماً من إنتاج جزءه الأول حيث سيتولى إخراجه المخرج زهير قنوع .

وقد ألّفت النص الممثلة وبطلة العمل أمل عرفة بالاشتراك مع مخرج العمل قنوع، وسيشاركها البطولة كل من: شكران مرتجى، وأيمن رضا، ونزار أبو حجر، وتولين البكري.

ويضم العمل أيضاً مجموعة من النجوم السوريين منهم: كاريس بشار، وديمة قندلفت، وسلاف فواخرجي، ونسرين طافش، وعبد المنعم عمايري، ومنى واصف، وسليم صبري، ووائل رمضان، وجيني اسبر، وديمة الجندي، ووفاء موصللي، وميلاد يوسف، وعبد الفتاح مزين، وهالة حسني، وأمانة والي، ورواد عليو...

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