أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فواخرجي وطافش وقندلفت ضيوف أمل عرفة

Google+ Print
فواخرجي وطافش وقندلفت ضيوف أمل عرفة فواخرجي وطافش وقندلفت ضيوف أمل عرفة

الأربعاء 25-03-2015 22:13

بدأت عمليّات تصوير مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني، في مدينة دمشق، حيث يعود للشاشة بعد 15 عاماً من إنتاج جزءه الأول حيث سيتولى إخراجه المخرج زهير قنوع .

وقد ألّفت النص الممثلة وبطلة العمل أمل عرفة بالاشتراك مع مخرج العمل قنوع، وسيشاركها البطولة كل من: شكران مرتجى، وأيمن رضا، ونزار أبو حجر، وتولين البكري.

ويضم العمل أيضاً مجموعة من النجوم السوريين منهم: كاريس بشار، وديمة قندلفت، وسلاف فواخرجي، ونسرين طافش، وعبد المنعم عمايري، ومنى واصف، وسليم صبري، ووائل رمضان، وجيني اسبر، وديمة الجندي، ووفاء موصللي، وميلاد يوسف، وعبد الفتاح مزين، وهالة حسني، وأمانة والي، ورواد عليو...

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي