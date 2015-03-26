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رنا سماحة تخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج

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رنا سماحة تخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج رنا سماحة تخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج

الأربعاء 25-03-2015 23:41

تخوض اليوم مشتركة "ستار أكاديمي" المصرية رنا سماحة أولى تجاربها في تقديم البرامج، من خلال برنامجها الجديد "غنى وبس"، إذ يشاركها في تقديمه نجم "ستار أكاديمي" أيضاً مينا عطا، وسيبث البرنامج عبر إذاعة "الراديو" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتم خلاله تلقي الاتصالات من المستمعين ومحبي النجمين، لمشاركتهما الغناء مباشرةً على الهواء.

 

 

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