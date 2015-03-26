بالفيديو: سيلين ديون تنهار بالبكاء على الهواء بسبب مرض زوجها

بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية لإنشغالها بصحة زوجها، عادت النجمة العالمية Celine Dion مجدداً لمتابعة نشاطاتها الغنائية، بالرغم من الحالة النفسية السيئة والعصيبة التي تمر بها.

Dion البالغة من العمر 46 عاماً لم تتمالك دموعها أثناء المقابلة التي أجرتها معها الصحافية Deborah Roberts لصالح قناة ABC الأمريكية، فإنهارت بالبكاء على الهواء معربة عن قلقها على صحة زوجها René Angélil الذي يعاني من مرض سرطان الحنجرة.

وعن تفاصيل المرحلة الحساسة التي تعيشها، قالت Celine: زوجي لا يستطيع تناول الطعام بمفرده.. حالته الصحية ساءت لدرجة أنني أطعمه من خلال الأنابيب.

وأضافت Dion: بالفعل هناك صعوبة كبيرة كي يتعافى René من ذلك المرض، لا أمتلك أي شيء في الوقت الحالى سوى إنتظار قوة جديدة يمكن أن تدفع الأمل في نفسي من جديد.

وكانت المغنية Celine Dion قد أعلنت في وقت سابق إيقاف أعمالها وحفلاتها من أجل التفرغ لزوجها قائلة: أريد أن أضع كلّ قوّتي وطاقتي في الاعتناء بزوجي كي يتعافى. ولكي أفعل ذلك يجب أن أخصّص كلّ وقتي له ولأبنائنا.

أما الآن، عادت Dion وستحيي عروضاً فنية في لاس فيغاس ابتداء من أواخر آب المقبل، وستعود للإقامة في فندق Caesars Palace الذي تعاقدت مع إدراته على أن تحيي سهرات غنائية هناك أيضاً.