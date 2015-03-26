أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بأمن الدقهلية: التحقيق مع ضابط وأمناء شرطة بعد فيديو التحرش بمتهمات

Google+ Print
مصدر بأمن الدقهلية: التحقيق مع ضابط وأمناء شرطة بعد فيديو التحرش بمتهمات مصدر بأمن الدقهلية: التحقيق مع ضابط وأمناء شرطة بعد فيديو التحرش بمتهمات
أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية إحالة النقيب ش ا و4 أمناء شرطة ظهروا فى أثناء إلقاء القبض على متهمين فى أكثر من واقعة سرقة بالإكراه على طريق ميت غمر الزقازيق للتحقيق، وذلك بعدما قاموا بالتحرش وسب بعض المتهمات.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الانضباطية لكل المشاركين فى الفيديو، كما أكد أن المديرية سوف تعطى جزاء رادعا لكل من شارك بألفاظ نابية ضد المتهمات.

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى(فيس بوك وتويتر)، تداولوا مقطع فيديو، يظهر مجموعة من عناصر الشرطة، أثناء تحرشهم بمجموعة من المضبوطين، وسبهم بألفاظ نابية، وظهر فى المقطع مكان يشبه المخازن وبرفقتهم فتاتين، أثناء فحصهما وتفتيشهما واستجوابهما فى محل الواقعة.


>بالفيديو..مستخدمو"فيس بوك" يتداولون فيديو لعناصر شرطة يتحرشون بالمتهمات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة