مصدر بأمن الدقهلية: التحقيق مع ضابط وأمناء شرطة بعد فيديو التحرش بمتهمات

أكد مصدر بمديرية أمن الدقهلية إحالة النقيب ش ا و4 أمناء شرطة ظهروا فى فيديو أثناء إلقاء القبض على متهمين فى أكثر من واقعة سرقة بالإكراه على طريق ميت غمر الزقازيق للتحقيق، وذلك بعدما قاموا بالتحرش وسب بعض المتهمات.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الانضباطية لكل المشاركين فى الفيديو، كما أكد أن المديرية سوف تعطى جزاء رادعا لكل من شارك بألفاظ نابية ضد المتهمات.

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى(فيس بوك وتويتر)، تداولوا مقطع فيديو، يظهر مجموعة من عناصر الشرطة، أثناء تحرشهم بمجموعة من المضبوطين، وسبهم بألفاظ نابية، وظهر فى المقطع مكان يشبه المخازن وبرفقتهم فتاتين، أثناء فحصهما وتفتيشهما واستجوابهما فى محل الواقعة.

بالفيديو..مستخدمو"فيس بوك" يتداولون فيديو لعناصر شرطة يتحرشون بالمتهمات