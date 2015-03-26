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وزير الاعلام الكويتي : أتممنا الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الثالث للمانحين

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وزير الاعلام الكويتي : أتممنا الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الثالث للمانحين وزير الاعلام الكويتي : أتممنا الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الثالث للمانحين

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ان دولة الكويت اتمت كافة الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا “وجمع دول العالم لتخفيف معاناة هذا الشعب الشقيق”.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريحات مساء أمس الأربعاء  على هامش حضوره حفل السفارة الباكستانية بالعيد الوطني – ان وزارة الاعلام اعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع اللجنة العليا للمؤتمرات برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

واضاف ان الخطة الاعلامية تتضمن العديد من الانشطة قبل انعقاد المؤتمر وخلاله وبعده، مبينا أن المركز الاعلامي الذي سيفتتح خلال ايام سيشارك فيه اكثر من 150 اعلاميا من مختلف دول العالم من المهتمين بالقضايا الانسانية ليشاركوا في تسليط الضوء الاعلامي العالمي على معاناة الشعب السوري ودعم نجاح المؤتمر.

وردا على سؤال حول مدى التخوف على مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اكد الشيخ سلمان الحمود ان العلاقة “متينة” بين ومجلس الامة وجميع السلطات تسعى الى استقرار البلاد تحت قيادة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واوضح ان استقالة الوزير المدعج لها ظروفها “والعمل الوزاري خدمة عامة ومسؤولية وطنية” معربا عن تقديره لظروف هذه الاستقالة وعن الامل في التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية.
> ا ش ا

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