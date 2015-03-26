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مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يشيد بالمنظومة الامنية في بورسعيد

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مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يشيد بالمنظومة الامنية في بورسعيد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة يشيد بالمنظومة الامنية في بورسعيد

أشاد اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة بأداء المنظومة الأمنية بمحافظة بورسعيد وأكد علي ضرورة الانتشار المكثف للدوريات والاقوال والكمائن الامنية بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المداخل والمخارج وبدائرة المنشات الشرطية والحيوية وبطول المجري الملاحي لقناة السويس وذلك تأهبا لردع أي خروج عن القانون والتصدي لأي اثارة للفوضي أو زعزعة للاستقرار الامني من قبل عناصر ارهابية .

ولفت مساعد وزير الداخلية أن الوزارة تشهد طفرة في استخدام التكتيكات والمعدات الحديثة والتي أسفرت عن احباط وضبط العديد من الجرائم في مختلف المجالات بالتوازي مع تكثيف التوعية للضباط والأفراد للتأكيد علي حسن معاملة الجمهور والتصدي بحزم لأي خروج عن القانون..

جاء ذلك خلال قيام مساعد وزير الداخلية لمدن القناة بافتتاح أعمال التطوير بقسم شرطة الشرق وكذا تفقد معرض للمضبوطات التي أسفرت عنها مجهودات الضباط والافراد بالمديرية خلال شهر وذلك بمرافقة اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد واللواء فيصل دويدار مدير الامن ولفيف من القيادات الامنية بالمحافظة .

ولفت مدير الامن الي أن مجهودات المديرية خلال شهر أسفرت عن ضبط 19 قطعة سلاح ألي و8 من قنابل جاهزة للانفجار بحوزة جماعات ارهابية وفي مجال المواد المخدرة تم ضبط 48 كيلو من مخدر الحشيش والبانجو اضافة الي 115 طن ملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم .

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد حملات أمنية مكثفة للقضاء علي التهريب و ازالة الاشغالات ومواجهة جشع التجار للحفاظ علي الاسعار وايصال الدعم لمستحقيه من خلال الحملات التموينية علي الاسواق والمحلات التجارية .

وطالب مدير الامن الموطنين بالايجابية من خلال التكاتف مع رجال الشرطة والابلاغ عن الخارجين عن القانون والالتزام بالقوانين وخاصة القواعد المرورية منعا لتوقيع غرامات مالية او عقوبات قانونية والعمل من أجل نهضة .

هذا وقد أنهي مساعد وزير الداخلية زيارته للمحافظة بتفقد معسكر قوات الامن والاستماع الي الضباط والأفراد ومناقشة مشاكلهم ومقترحاتهم في تطوير المنظومة الامنية .

أ ش أ

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