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البنتاجون يأمر بشن غارات جوية لدعم العمليات العراقية في تكريت

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البنتاجون يأمر بشن غارات جوية لدعم العمليات العراقية في تكريت البنتاجون يأمر بشن غارات جوية لدعم العمليات العراقية في تكريت

البنتاجون

قال مسئولون عسكريون أمريكيون ، اليوم إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أصدرت أوامر لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات جوية لدعم القوات العراقية في عمليات استعادة مدينة تكريت التي كان تنظيم “داعش” الإرهابي قد استولى عليها.

وأضاف المسئولون الذين رفضوا ذكر هويتهم ، أن الضربات الجوية بدأت بعد طلب العراقية المساعدة من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه ستيف وارين المتحدث باسم (البنتاجون ) بأن القوات العراقية قد طوقت مدينة تكريت لكنها لم تحقق أي اختراقات بعد لدخول المدينة.

وأضاف أن الطائرات الأمريكية بدأت في القيام بطلعات استطلاعية فوق مدينة تكريت بهدف الحصول على معلومات استخبارية في إطار التعاون مع الحكومة العراقية.
> أ ش أ

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