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ضبط 63 مطلوبًا من المحكوم عليهم و268 مخالفة مرورية في شمال سيناء

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ضبط 63 مطلوبًا من المحكوم عليهم و268 مخالفة مرورية في شمال سيناء ضبط 63 مطلوبًا من المحكوم عليهم و268 مخالفة مرورية في شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت الحملات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء لضبط الخارجين عن القانون من ضبط 63 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة وضبط وتحرير 268 مخالفة مرورية متنوعة.

وأكد مصدر أمنى أنه تم ضبط 63 شخصا من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة منهم 29 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و15 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و14 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و5 محكومين عليهم في قضايا جنح المخالفات.

وأوضح المصدر أن الحملة قامت بضبط 268 مخالفة مرورية متنوعة تم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ

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