طفل يشعل النيران فى شقيقه أثناء لهوه ” بالكبريت ” فى المنوفية

لقى طفل يبلغ من العمر 10 أشهر مصرعه متفحما عقب قيام شقيقه باشعال النيران فى ملابسه أثناء لهوه بثقاب الكبريت وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من وليد حسن على مسلم 30 سنة عامل ومقيم قرية ميت خلف بوفاه نجله الطفل مجدى 10 أشهر متاثرا بإصابته بحروق بالجسم عقب قيام شقيقه الاكبر حسن 3 سنوات باللهو بثقاب الكبريت مما أدى إلى إشتعال النيران وامتدادها إلى ملابس شقيقه .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة الطفل متفحمة داخل شقة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين ملك المبلغ .

وبسؤال كلا من عم المتوفى قرر بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية, وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة أفاد أن الوفاة نتيجة الاصابات وتولت النيابة التحقيق .