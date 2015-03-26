أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طفل يشعل النيران فى شقيقه أثناء لهوه ” بالكبريت ” فى المنوفية

Google+ Print
طفل يشعل النيران فى شقيقه أثناء لهوه ” بالكبريت ” فى المنوفية طفل يشعل النيران فى شقيقه أثناء لهوه ” بالكبريت ” فى المنوفية

لقى طفل يبلغ من العمر 10 أشهر مصرعه متفحما عقب قيام شقيقه باشعال النيران فى ملابسه أثناء لهوه بثقاب الكبريت وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيه بلاغا من وليد حسن على مسلم 30 سنة عامل ومقيم قرية ميت خلف بوفاه نجله الطفل مجدى 10 أشهر متاثرا بإصابته بحروق بالجسم عقب قيام شقيقه الاكبر حسن 3 سنوات باللهو بثقاب الكبريت مما أدى إلى إشتعال النيران وامتدادها إلى ملابس شقيقه .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة الطفل متفحمة داخل شقة بالطابق الثانى لعقار مكون من طابقين ملك المبلغ .

وبسؤال كلا من عم المتوفى قرر بمضمون ما جاء ونفى الشبهة الجنائية, وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة أفاد أن الوفاة نتيجة الاصابات وتولت النيابة التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا