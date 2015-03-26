ضبط 8 من عناصر الإخوان بالمنيا لاتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم

تمكنت الاجهزة الامنية بالمنيا اليوم، بالتنسيق مع مباحث مركز المنيا من ضبط 8 من عناصر الإخوان بإحدى قرى مركز المنيا تخطط لاستهداف رجال الشرطة والهيئات القضائية وقلب نظام الحكم وتعطيل مصالح الدولة عن العمل والانضمام لجماعة محظورة.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بورود معلومات لمركز شرطة المنيا، بقيام عدد من الأشخاص للتنظيم لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الشرطة والهيئات القضائية.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مركز شرطة المنيا، الذين تمكنوا من تحديد 13 شخصًا كونوا خلية إرهابية، وباستصدار أمر من النيابة داهموا منازل المتهمين، وتمكنوا من إلقاء القبض على ثمانية منهم، وجارى البحث عن الباقين.