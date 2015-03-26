أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
نجمي آرسنال على رادار مارسيليا في الصيف -
«بالاك» يتغنى بموهبة ألمانيا المقبلة -
9 عائلات أصولها كردية عاشت في مصر: الدنجوان والسندريلا وعبدالباسط عبدالصمد ومشاهير آخرون -
السفيرة عزيزة - فوائد اليوجا " تمنحك اللياقة البدنية والمرونة مهما كان عمرك أو وزنك " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بأحد المقاهى الشعبية بالأقصر

Google+ Print
السيطرة على حريق بأحد المقاهى الشعبية بالأقصر السيطرة على حريق بأحد المقاهى الشعبية بالأقصر
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر على حريق محدود شب بأحد المقاهى الشعبية بمنطقة شرق السكة بوسط المدينة .

وتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بالسيطرة على حريق محدود شب بأحد المقاهى بمنطقة شرق السكة بوسط المدينة، وتبين أن الحريق ناتج عن تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، وأنه لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365