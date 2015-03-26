السيطرة على حريق بأحد المقاهى الشعبية بالأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر على حريق محدود شب بأحد المقاهى الشعبية بمنطقة شرق السكة بوسط المدينة .

وتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بالسيطرة على حريق محدود شب بأحد المقاهى بمنطقة شرق السكة بوسط المدينة، وتبين أن الحريق ناتج عن تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز، وأنه لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.