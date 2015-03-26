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ملك الأردن وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا تطورات أوضاع المنطقة

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ملك الأردن وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا تطورات أوضاع المنطقة ملك الأردن وخادم الحرمين يبحثان هاتفيا تطورات أوضاع المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، خلال اتصال هاتفي جرى الليلة ، علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة .. وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي مساء أمس الأربعاء.

وكان العاهل الأردني قد قام في الخامس والعشرين من فبراير الماضي بزيارة إلى ، أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين تناولت القمة الأردنية السعودية جهود تحقيق السلام في المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحة العربية والإقليمية إضافة إلى آليات تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الزعيمان ، خلال المباحثات التي جرت بالرياض ، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة عربيا وإسلاميا لمكافحة خطر الإرهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة والعمل على نبذ كل ما من شأنه تشويه صورة الإسلام ومبادئه السمحة.. فيما أكد الملك عبدالله حرص الأردن على التشاور مع السعودية في كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وخدمة القضايا العربية والإسلامية.

أ ش أ

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