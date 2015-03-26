الرئيس بوتفليقة يعزى إسبانيا والمانيا في حادث سقوط الطائرة الألمانية

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعازيه إلى إسبانيا في حادث سقوط الطائرة الألمانية في جنوب فرنسا .

جاء ذلك في برقيتين بعث بهما أمس الأربعاء إلى ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى.

وقال بوتفليقة :” إنه تلقى ببالغ الحزن والآسى نبأ سقوط الطائرة الألمانية الذى راح ضحيته جميع الركاب ومن بينهم إسبان – متقدما في هذا الظرف الآليم ـ باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بخالص التعازي وأعرب لكم عن صادق المواساة”.

كما بعث الرئيس بوتفليقة ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى نظيره الألماني جواكيم جوك والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تقدم فيه بخالص العزاء للضحايا سقوط الطائرة التابعة لشركة “جيرمنوينجس” الجوية بجبال الألب جنوب فرنسا.

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