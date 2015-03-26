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وزير خارجية اليمن: جسر جوي إيراني لدعم جماعة الحوثي والأمور تسير في طريق اللاعودة

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وزير خارجية اليمن: جسر جوي إيراني لدعم جماعة الحوثي والأمور تسير في طريق اللاعودة وزير خارجية اليمن: جسر جوي إيراني لدعم جماعة الحوثي والأمور تسير في طريق اللاعودة

حذر وزير الخارجية اليمني بالوكالة رياض ياسين من جعل اليمن بلدا تابعا لإيران، مشيرا إلى أن هناك جسرا جويا إيرانيا لدعم جماعة الحوثي.

وقال ياسين ـ في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” بثت مساء اليوم الأربعاء، عبر الاقمار الصناعية ـ من شرم الشيخ عشية الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر انعقاده السبت المقبل ـ إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يتمتع بصحة جيده ويتابع مجريات الأمور وتم نقله إلى مكان آمن بعد تعرض القصر الرئاسي الذى يمكث فيه للقصف الجوي من قبل القوات الحوثية والطائرات التى يقودها طيارون إيرانيون وآخرون مرتزقه من دول خارجية لم يسمها.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن جماعة الحوثي لا ترغب في أي حوار أو تفاهم أو شراكة حقيقية فهم يريدون التسيد وأن يكونوا هم المسيطرون على الأرض وبزمام الأمور في البلاد، محذرا من أن الأمور تسير في اليمن بطريق اللاعودة.

وحذر من أن العواقب لن تكون وخيمة على اليمنيين فقط ولكن أيضا على العالم بأسره، موضحا أن اليمن يتميز بموقعه المتميز حول العالم وتستطيع أى قوة من خلاله أن تسيطر على مداخل البحر الأحمر وبحر العرب وستكون اليمن ايرانية ونقطة ارتكاز لبث نفس السيناريوهات إلى داخل السودان والصومال واثيوبيا وجيبوتي وكل المناطق كي تحقق (إيران) فيما بعد طموح الامبراطورية الفارسية.

ودعا وزير الخارجية اليمني بالوكالة دول العالم لوقف تدخلات إيران في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده ستبحث مع الوزراء العرب غدا طلب التدخل العسكري وفرض حظر الطيران فوق اليمن.
> أ ش أ

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