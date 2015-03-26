أحدث صيحة.. علاج فشل عضلة القلب باستخدام الخلايا الجذعية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرا عن أحدث صيحة لعلاج فشل عضلة القلب، وذلك باستخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الجسم وحقنها فى عضلات القلب التالفة، كى تقوم بإعادة بناء الخلايا الميتة مرة أخرى، وتستغرق تلك العملية المبتكرة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كوين مارى البريطانية 15 دقيقة فقط.

وأوضح التقرير أنه يتم استخراج جزء من النخاع العظمى من عظمة الورك باستخدام إبرة معينة، ثم يتم فصل الخلايا الجذعية، والتى تمتلك القدرة على التحويل إلى أنواع أخرى من الخلايا، ثم يتم إجراء بعض التعديلات عليها دخل المعمل قبل أن يتم إعادة حقنها مرة أخرى فى قلب المريض المصاب بفشل عضلة القلب لإصلاح الخلايا التالفة.

وأضاف التقرير أن العملية التى تتكلف 5000 جنيه إسترلينى، يتم إجراؤها على المرضى المصابين بفشل عضلة القلب بعد إخضاعهم للتخدير العام، لافتاً أن النتائج الإكلينيكية التى أجريت على 300 مريض كانت رائعة، ومن المنتظر أن يخضع 2000 شخص آخرين للتجارب بنهاية هذا العام.

- ديلى ميل: كبسولة الخلايا الجذعية أحدث صيحة لعلاج أضرار الأزمات القلبية