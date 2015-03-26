حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/26

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

يتسم مواليد برج "العقرب" بأنهم قادرون على عمل أكثر من شىء فى نفس الوقت كما أنهم يتمتعون بقدرة خارقة على قلب الحقائق فى صالحهم، ما يجعلهم فى كل الأحوال أسياد المواقف على باطل وليس على حق.>تكتمك فى أمورك العملية أمر ليس جيدًا ولكنه جعلك تصل إلى مراتب عالية فى عملك ولكنك فقدت الكثير من الأصدقاء فى هذه الرحلة، حاول أن تكون شخصًا متعاونًا مع الآخرين فالدنيا يوم لك ويوم عليك.>يستمتع الشريك بما تقدمه له من مشاعر ومواقف رومانسية، ولكن عليك دعم موقفك بتقديم بعض الأمور التى ستجعل الحياة تسير فى طريق أجمل من الذى موجودة عليه الآن، قليل من المرح والتفاؤل قادر على صنع الكثير.