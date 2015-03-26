حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/3/26

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

يتسم مواليد برج "العذراء" بتحمل الصعاب فى أحلك الظروف فهم فى محيطهم بمثابة شمعة تحترق لتضىء طريق كل من حولها، ولكن عندما يقررون أمرًا فلا يستطيع أحد أن يثنيهم عن ذالك القرار أبدًا.>لا تعط لعملك أكثر من ذلك فأنت تعتبر المحرك الرئيسى لعملك لا تتحمل أكثر من طاقتك فى العمل حتى لا تنفذ طاقتك سريعًا ولا تستطيع أن تكمل المشوار الذى بدأته.>يحاول الحبيب أن يتقرب لك ولكنك دائمًا منشغل عنه ما سيؤدى ذلك إلى انهيار العلاقة أو إحداث صدع فيها، تقرب أكثر منه وحاول أن تصلح الأخطاء سريعًا للوصول إلى حياة هادئة، وإلا ستخسر كثيرًا فى وقت لا ينفع فيه الندم.