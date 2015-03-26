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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/26

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/26 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/26
تحسدك باقى الأبراج على عاطفتك الجياشة فأنت إنسان عطوف وحنون وهذا ما يؤثر على قراراتك فى أحوال كثيرة، ضع العاطفة فى حيز العلاقات الشخصية والعائلية، حتى لا تصدم فى الاخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد اليوم الكثير من التغيرات فى محيط العمل ما سيجعل خريطتك المستقبلية أفضل، كن متيقظًا لذلك وترقب النتائج فستكون دائمًا فى طريق النجاح لتضعك فى المصاف.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>لماذا ترى أن علاقتك السيئة مع الحبيب يجب أن تستمر أكثر من ذلك، العلاقات الفاشلة لا تجلب السعادة لأى طرف.

خذ خطوة جادة فى الطريق المعاكس وحاول أن تنهى العلاقة بشىء من الحكمة حتى لا يكون هناك خسائر أخرى لكلا الطرفين.

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مصر 365

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