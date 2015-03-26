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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/26

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/26 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/26
مواليد برج "الحوت" يتسمون بالمثالية ويعيبهم الغرور، فهم يرون أنهم مركز للكون ويجب أن يدور فى فلكهم، ما يجعلهم دائمًا فى موقف الأنانى الذى لا يرى سوى نفسه فى المرأة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ستشهد نهاية الأسبوع أحداثًا سعيدة فى الحياة العملية فأنت على موعد مع يوم حافل بالأحداث السعيدة التى ستؤدى بك إلى حياة مليئة بالنجاح والأمور المهمة فى محيطك العملى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>يتوافق اليوم أن يكون ميلاد حب جديد فى محيطك العاطفى، أنظر للأمر بعين الأمل فهناك أمور كثيرة سعيدة فى انتظارك، لا تتعجل الأمر فالقادم أجمل.
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مصر 365

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