حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/3/26

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

مواليد برج "الحوت" يتسمون بالمثالية ويعيبهم الغرور، فهم يرون أنهم مركز للكون ويجب أن يدور فى فلكهم، ما يجعلهم دائمًا فى موقف الأنانى الذى لا يرى سوى نفسه فى المرأة.>ستشهد نهاية الأسبوع أحداثًا سعيدة فى الحياة العملية فأنت على موعد مع يوم حافل بالأحداث السعيدة التى ستؤدى بك إلى حياة مليئة بالنجاح والأمور المهمة فى محيطك العملى.>يتوافق اليوم أن يكون ميلاد حب جديد فى محيطك العاطفى، أنظر للأمر بعين الأمل فهناك أمور كثيرة سعيدة فى انتظارك، لا تتعجل الأمر فالقادم أجمل.