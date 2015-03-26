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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/26

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/26 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/26
يتسم مواليد برج "الدلو" بالتناقض دائمًا فهو فى مواقف يكون هادئًا وحنونًا وفى مواقف أخرى يكون صادمًا وعنيفًا، ولذلك تنصحهم الأبراج أن يكون أكثر توازنًا فيما يتعرضون له من مواقف.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>سيشهد اليوم الكثير من الأحداث غير المتوقعة، حاول أن تكون منضبط النفس أكثر حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة وتكون الخسائر أكبر، فدائمًا كل مرحلة غير سارة تكون بعدها انفراجة سعيدة تغير مجارى الأمور.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، لمواليد برج "الدلو" ظهور ملامح جديدة فى حياتهم تؤثر بشكل إيجابى وتؤدى إلى شعور من السعادة والدفء العاطفى.

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مصر 365

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