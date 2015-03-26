حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/3/26

يتمتع مواليد برج الحمل بحب المغامرة والسفر فهم يرون فى أنفسهم القدرة على تحمل المشقة وعشق المغامرة، ولكن يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظر إليها فى المرحلة المقبلة. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>لا تجعل حب المغامرة يؤثر على حياتك العملية فأنت دائم الترحال وترى أن تستطيع التنقل من وظيفة إلى أخرى وهذا سيجعلك تترقى فى عملك ببطء على الرغم من أنك إنسان ناجح ومثابر، واسع لتحطيم الحواجز وتكسير القيود دون التخلى عن مكانك. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>يبدو يوم الخميس مثاليًا أن تقضى وقتًا مميزًا مع الحبيب فأنت قد انشغلت عنه فى الفترة السابقة ما أدى إلى إصابة العلاقة بالفتور، حاول أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالألوان المبهجة التى تلقى ظلالها على حياتكم.

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شبكةعيونالإخبارية

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